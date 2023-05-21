Гарре реализовал пенальти, «Крылья Советов» уже громят «Урал»

В эти минуты в Самаре проходит матч 28-го тура Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» играют против «Урала». Хозяева поля начали забивать с 45-й минуты и в начале второго тайма уже громят противника и конкурента. Дмитрий Цыпченко стал автором второго гола, сыграв на добивании. А третий мяч оказался в сетке ворот гостей после стандарта. Максим Витюгов получил по ногам в штрафной - пенальти. К мячу подошел Бенжамин Гарре и плотно пробил по центру ворот - гол. Самарцы ведут со счетом 3:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.