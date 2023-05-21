«Крылья Советов» снова забили «Уралу» уже в начале второго тайма

В стартовом воскресном матче 28-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» дома играют против «Урала». Перед самым перерывом команда Игоря Осинькина открыла счет и выиграла первый тайм. Результативный удар в активе Гленна Бейла. На 52-й минуте хозяева снова отпраздновали успех. И снова мяч оказался в сетке ворот гостей по итогам затяжной атаки. Дмитрий Цыаченко здорово сыграл на добивании.

«Крылья» ведут 2:0 и на этот момент покидают зону стыковых матчей, куда возвращается «Факел». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.