«Крылья Советов» открыли счёт в матче с «Уралом», забив на 45-й минуте

Подошёл к концу первый тайм матча 28-го тура Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» принимают «Урал». На протяжении всей 45-минутки соперники не могли открыть счет в поединке, и все же хозяева поля завершили первую часть матча в свою пользу. Затяжная атака «Крыльев», Владимир Писарский на левом краю штрафной обманул защитника и прострелил, мяч скрикошетил к линии штрафной, и там Гленн Бейл нанес шикарный и точный удар по воротам противника.

При счете 1:0 самарцы ходят с 13-го места и имеют перевес в два очка над «Факелом», главным конкурентом в борьбе за выживание.

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