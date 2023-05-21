В «Динамо» рассказали, где проведут сборы

Павел Пивоваров, который работает на должности генерального директора «Динамо», рассказал, где команда будет готовиться к следующему сезону.

По словам Пивоварова для ТАСС, «бело-голубые» проведут летние учебно-тренировочные сборы в Новогорске.

На текущий момент «Динамо» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. До конца сезона 2022/2023 команде осталось провести два матча – против «Локомотива» дома и против «Оренбурга» на выезде.

Отметим, что «Динамо» сейчас ищет нового главного тренера после отставки Славиши Йокановича.