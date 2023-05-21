«Крылья Советов» потеряли вратаря из-за травмы

В воскресенье в чемпионате России проходит матч 28-го тура между «Крыльями Советов» и «Уралом. Уже по ходу первого тайма рулевому самарской команды Игорю Осинькину пришлось производить замену голкипера. Иван Ломаев в столкновении с соперником получил травму и не смог продолжить игру. В срочном порядке на поле появился Евгений Фролов.

Судя по всему, Ломаев получил травму спины. Точнее о состоянии футболиста наверняка станет известно после финального свистка.

Следить за матчем между «Крыльями Советов» и «Уралом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.