В «Динамо» ждут выплат от ФИФА

В «Динамо» заявили об ожидании выплат от ФИФА за выступление футболистов на чемпионате мира – 2022. Об этом рассказал Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора московского клуба.

«Нам пришёл циркуляр, то есть механизм распределения по этим выплатам, мы ожидаем их летом. В ФИФА подтвердили, что «Динамо» получит деньги. Так что ожидаем», - сказал Пивоваров, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что на мундиале в Катаре выступали три игрока, права на которых принадлежат «Динамо». Это Муми Нгамалё, Гильермо Варела и Себастиан Шиманьски.

«Динамо» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Локомотива».