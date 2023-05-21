Ганчаренко: «Сложная логистика? Мы уже к этому привыкли»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Каким образом сложная логистика перед этим матчем может повлиять на игру вашей команды?

- Да я бы не сказал, что сложная логистика, потому что мы уже к этому привыкли, потому что понимаем, что много матчей. Уже умеем от этого отвлечься и думать только о сегодняшнем матче, поэтому не думаю, что это какое-то большое влияние имеет.

- Приехали в Самару еще вчера. Успели ли потренироваться? Если успели, то где?

- Мы тренируемся дома и вылетаем, это наше обычное расписание.

- Влут и Эмерсон сегодня даже не приехали в Самару. Почему?

- Они получили в предыдущей игре травмы. Влут еще раньше играл с повреждением, поэтому все, кто сегодня готов, приехали и будут играть.

- После достаточно удачной игры в кубковом матче не было ли желания оставить в воротах Олега Баклова? Все-таки это родная для него земля?

- Все-таки Помазун - наш основной вратарь, он не дает никакого повода для того, чтобы его убирать из ворот. Поэтому ему мы всецело доверяем.