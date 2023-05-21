Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Сложная логистика? Мы уже к этому привыкли»

21 Мая 2023 • 13:59 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор  Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Каким образом сложная логистика перед этим матчем может повлиять на игру вашей команды?

- Да я бы не сказал, что сложная логистика, потому что мы уже к этому привыкли, потому что понимаем, что много матчей. Уже умеем от этого отвлечься и думать только о сегодняшнем матче, поэтому не думаю, что это какое-то большое влияние имеет.

- Приехали в Самару еще вчера. Успели ли потренироваться? Если успели, то где?

- Мы тренируемся дома и вылетаем, это наше обычное расписание.

- Влут и Эмерсон  сегодня даже не приехали в Самару. Почему?

- Они получили в предыдущей игре травмы. Влут еще раньше играл с повреждением, поэтому все, кто сегодня готов, приехали и будут играть.

- После достаточно удачной игры в кубковом матче не было ли желания оставить в воротах Олега Баклова? Все-таки это родная для него земля?

- Все-таки Помазун - наш основной вратарь, он не дает никакого повода для того, чтобы его убирать из ворот. Поэтому ему мы всецело доверяем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
0
0
2.14 3.55 3.45
Видео
21.05.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
14:16 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о сроках поиска нового тренера
14:15 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «У меня есть ощущение, что благодаря своему духу «Спартак» победит ЦСКА»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о матче «Спартака» против ЦСКА
14:04 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Спартак» должен показать свои лучшие качества и победить ЦСКА» эксклюзив
13:59 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Сложная логистика? Мы уже к этому привыкли»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Думаю, что голы Писарского - вопрос времени»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов: «Локомотив» будет биться за высокие места в следующем сезоне, надо только подписать Дзюбу»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» не догонит ЦСКА даже в случае победы»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:17 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА 1
12:40 · Россия. Премьер-лига
Мендес: «У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Агент хочет, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА
12:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Енин: «Дзюба усилил бы команду»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Гришин дал точный прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА 1
11:56 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Гайич и Зделар играют важную роль в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем