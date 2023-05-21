Осинькин: «Думаю, что голы Писарского - вопрос времени»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Сегодня в стартовый состав вернулись Ежов и Писарский. Если у Зуева было повреждение в прошлом матче, то почему сегодня остался на скамейке Шитов?

- Потому что выходит Писарский, очень крупная хорошо играющая на стандартах команда «Урал». Поэтому нам в отсутствие Фернандо в стартовом составе, еще и Писарского было бы очень сложно предложить какую-то достаточно надежную модель обороны. Плюс Писарский, может быть, и подвел нас в каком-то конкретном матче. Но мы в целом видим его динамику, он осваивается. Я думаю, что голы - вопрос времени.

- Насколько сегодня готовы восстановившиеся игроки, Фернандо Костанца, Коваленко и Иванисеня сегодня уже в заявке. Какой шанс у них сегодня появиться на поле?

- Наверное, кого-то мы бы увидели в стартовом составе, если бы полностью эти люди восстановились. Пока еще они начали тренироваться в общей группе. Коваленко вообще только одно маленькое занятие провел. Поэтому надо еще немножко больше времени, чтобы полноценно восстановиться, потому что матчи такого уровня, такого накала требуют стопроцентной отдачи, стопроцентной готовности. У нас и так Ежов много пропустил. По нему были сомнения.