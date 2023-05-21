Мендес: «У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул»

Хавбек московского ЦСКА Виктор Мендес высказался насчет предстоящей встречи со «Спартаком» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«У ЦСКА было желание бороться за чемпионство, но «Зенит» уже выиграл титул. Сейчас боремся за серебряные медали в РПЛ. Думаю, до конца чемпионата сможем удержать вторую строчку», - передает слова легионера издание «Чемпионат».

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая, стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.