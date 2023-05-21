Агент хочет, чтобы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы бразильского форварда Вагнера Лава, хотел бы, чтобы его клиент завершил карьеру в московском ЦСКА.

«У меня есть цель - сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что, случись возвращение в 2020 году, Лав не подвел бы клуб, который считает родным для себя», - цитирует агента издание Metaratings.ru.

В настоящий момент 38-летний нападающий выступает у себя на родине за «Спорт Ресифи». В составе ЦСКА Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности Вагнер принял участие в 259 поединках за «армейцев», записав на свой счет 124 гола.