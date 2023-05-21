Гришин дал точный прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящей встрече между «Спартаком» и «армейцами» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«У ЦСКА игра стабилизировалась, команда играет без поражений. У «Спартака» игра развалилась. Этот момент перекрывает тот факт, что красно-белые будут играть дома. Думаю, ЦСКА обыграет «Спартак» 2:1», - цитирует Гришина издание Metaratings.ru.

«Спартак» примет ЦСКА на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 21 мая. Начало встречи – в 16:30 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию дерби организует Liveresult.ru.