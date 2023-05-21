В «Локомотиве» оценили трансфер Кухты

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно выкупа форварда Яна Кухты чешской «Спартой».

«Если учитывать, что ситуация с момента приобретения Кухты серьезно изменилась - мы считаем условия, на которых реализовали Яна, выгодными. Шантаж со стороны агента? Такого не было», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кухта провел в составе «железнодорожников» 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. С июля прошлого года нападающий выступал за «Спарту» на правах аренды.