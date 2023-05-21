Бояринцев оценил шансы «Спартака» победить ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о центральном матче 28-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

«В матче «Спартак» - ЦСКА будет атакующий футбол с обеих сторон. Закрытой игра точно не будет. Фаворита в дерби нет - это однозначно. Шансы расцениваю как 50 на 50», - приводятся слова Бояринцева на страницах издания «Чемпионат».

Столичное дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 21 мая, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» - ЦСКА проведет Liveresult.ru.