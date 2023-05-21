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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна зарплата Баринова по новому контракту с «Локомотивом» эксклюзив

21 Мая 2023 • 11:25 Комментировать (1)

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стала известна финансовая составляющая нового контракта между полузащитником Дмитрием Бариновым и московским «Локомотивом». Заработная плата 26-летнего футболиста останется прежней – порядка 1,8 миллиона евро.

Ранее стало известно, что новый трудовой договор между сторонами будет рассчитан до лета 2026 года. Действующий контракт Дмитрия истекает в конце июня следующего года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Баринов поучаствовал в 26 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

После 28 туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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Комментарии (1)
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Андрей Трунов
21 Мая 2023 в 11:36
Хорошие деньги! Рады за футболиста!
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