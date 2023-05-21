Бубнов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Ростов»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом».

«1:0. У «Краснодара» должно быть хорошее настроение после выхода в финал Кубка. Плюс «быки» выглядят лучше «Ростова». У гостей много молодёжи, которой не хватает опыта и стабильности», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Краснодар» - «Ростов» состоится сегодня, 21 мая, начало – 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.