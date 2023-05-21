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Назван срок нового контракта Баринова с «Локомотивом»

21 Мая 2023 • 10:49 Комментировать

Московский «Локомотив» договорился с полузащитником Дмитрием Бариновым о подписании нового трудового соглашения.

Согласно информации журналистов «Матч ТВ», новый трудовой договор между сторонами будет рассчитан до лета 2026 года. Срок действующего контракта Дмитрия истекает в конце июня 2024 года. Напомним, что зимой интерес к Баринову проявлял турецкий «Бешикташ», но сделка не состоялась.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 26 поединках за московский коллектив. Баринов отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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