Назван срок нового контракта Баринова с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» договорился с полузащитником Дмитрием Бариновым о подписании нового трудового соглашения.

Согласно информации журналистов «Матч ТВ», новый трудовой договор между сторонами будет рассчитан до лета 2026 года. Срок действующего контракта Дмитрия истекает в конце июня 2024 года. Напомним, что зимой интерес к Баринову проявлял турецкий «Бешикташ», но сделка не состоялась.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник принял участие в 26 поединках за московский коллектив. Баринов отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.