Чалов: «Спартак» против ЦСКА - всегда топовый матч с кучей эмоций»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов дал комментарий по предстоящему матчу против «Спартака» в рамках 28-го Российской премьер-лиги.

«Матч со «Спартаком» - это дерби. Лучше не описать. Не так важно перед игрой, на каком месте ЦСКА и «Спартак» в таблице. Это всегда топовый матч с кучей эмоций. Будет очень интересно», - передает слова Чалова издание «Чемпионат».

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 21 мая. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости – второе.