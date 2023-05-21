Уткин дал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о предстоящем поединке между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Обе команды стабильно забивают, а «Спартак», по голам уступающий только «Зениту», еще и регулярно пропускает. Болельщики вправе рассчитывать на результативную игру», - приводятся слова Василия на страницах «Спорт-Экспресса».

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.