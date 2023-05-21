«Динамо» рассматривает нескольких тренеров

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», рассказал о поиске нового главного тренера.

«Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведем переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько», - передает слова Гафина ТАСС.

Напомним, что неделю назад с поста главного тренера команды был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.

В последнем матче «Динамо» крупно победило на выезде «Торпедо» со счетом 3:0. После 28 туров Премьер-лиги «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице.