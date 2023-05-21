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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА поздравил Дзагоева с выходом в РПЛ

21 Мая 2023 • 08:27 Комментировать

Столичный ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Алана Дзагоева, ныне выступающего за казанский «Рубин», с выходом в Премьер-лигу.

«Поздравляем Алана Дзагоева, который помог «Рубину» вернуться в РПЛ!» - говорится в социальных сетях «армейского» клуба.

Напомним, что Дзагоев защищал цвета московского коллектива с 2008 по 2022 год. В составе ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне Первой лиги 32-летний хавбек принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев
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