ЦСКА поздравил Дзагоева с выходом в РПЛ

Столичный ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Алана Дзагоева, ныне выступающего за казанский «Рубин», с выходом в Премьер-лигу.

«Поздравляем Алана Дзагоева, который помог «Рубину» вернуться в РПЛ!» - говорится в социальных сетях «армейского» клуба.

Напомним, что Дзагоев защищал цвета московского коллектива с 2008 по 2022 год. В составе ЦСКА полузащитник трижды становился чемпионом России.

В нынешнем сезоне Первой лиги 32-летний хавбек принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и получил одну желтую карточку.