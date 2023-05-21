Бубнов назвал победителя матча «Спартак» - ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«1:2. Победа позволит ЦСКА досрочно обеспечить себе серебряные медали, но это принципиальное дерби. «Спартаку» очень нужна победа, но команда Федотова выглядит предпочтительнее», - передает слова эксперта Sportbox.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на второй позиции.