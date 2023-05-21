Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал победителя матча «Спартак» - ЦСКА

21 Мая 2023 • 07:55 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«1:2. Победа позволит ЦСКА досрочно обеспечить себе серебряные медали, но это принципиальное дерби. «Спартаку» очень нужна победа, но команда Федотова выглядит предпочтительнее», - передает слова эксперта Sportbox.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на второй позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.14 3.55 3.45
Видео
21.05.23 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
07:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Спартак» - ЦСКА
20 Мая
23:50 · Россия. Первая лига
«Рубин» довёл серию без поражений в Первой лиге до 20 матчей
23:37 · Россия. Первая лига
«Балтика» прервала 31-матчевую серию без поражений
23:13 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший голкипер РПЛ по числу отражённых ударов
23:06 · Россия. Премьер-лига
Захарян второй раз в карьере оформил гол и ассист в одном матче РПЛ
22:50 · Россия. Премьер-лига
Тодорович – первый за шесть лет защитник РПЛ, который ассистировал в третьем матче кряду
22:43 · Россия. Премьер-лига
Карапузов забил первый гол в РПЛ, на это ему потребовалось 69 матчей
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» установило свой новый клубный рекорд в РПЛ
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» установил клубный рекорд по набранным за сезон очкам в Премьер-лиге
22:17 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – лучший тренер в истории «Ахмата» по проценту побед в РПЛ
21:28 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» помог «Кубани», разгромив «Велес»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Игра Малкома и Промеса делает РПЛ привлекательнее для болельщиков»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: ЦСКА не будет играть на ничью, ведь «Спартак» захочет показать максимум
21:13 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ребята получили уверенность»
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 21 мая 2023
Все новости
Рекомендуем