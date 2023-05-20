Ташуев: «Ребята получили уверенность»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (3:0).

- Наверное, в начале матча сильно испортило настроение очередное повреждение креативного очень важного игрока, но, тем не менее, «Ахмат» забивает и забивает очень много. За счет чего удается компенсировать потерю таких игроков?

- В первую очередь мы по стилю стараемся очень много атаковать. Ребята получили уверенность, поэтому даже если этот матч не совсем хорошо складывался, два выездных матча много сил отняли, в том числе травмы. Мы все складываем, складываем пазл, но он все время нарушается, потому что нужно время. Мы понимали, что будет тяжело, будет трудно, но нужно двигаться и очень много работать. Работается здорово, но, к сожалению, Конате - это удар, повреждение. У него рецидив той травмы, которая была раньше. Бедро. Объем работы большой сделал. Мы надеемся, что компенсируем потери наши. А так ребята молодцы, могли еще забить, но главное, что ничего не дали сделать сопернику. Один только дальний удар был, а вот моментов не было. Учитывая, что у нас в центральной линии обороны играли крайние защитники. Мы их немного поварили, поучили, и они сыграли очень хорошо, надо отдать должное.