Харин: «Эмоции только кайфовые»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Химки» (3:0) Евгений Харин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции только положительные, мы побеждаем второй раз подряд, особенно 3:0, поэтому эмоции только кайфовые.

- Слоилось впечатление, когда вы классной передачей вывели на ударную позицию Владислава Карапузова, игра переломилась. Так ли это в самом деле? Или «Химки» стали менее опасными?

- Да нет. Я бы не сказал, что игра переломилась, просто мы забили гол. Они тоже подустали, мы начали контролировать мяч и играть в свою игру. Поэтому так.

- Чем обусловлено ваше в частности выступление в весенней части? Потому что есть голы, отличная игра.

- Хорошими тренировками всей команды. Мы стараемся, работаем, помогаем друг другу, поэтому мы побеждаем.