«Ахмат» уже громит «Химки» после гола Харина

Похоже, в матче 28-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Химки» уже всё понятно. В середине второго тайма команда Сергея Ташуева уже громит соперника. Третий гол в ворота нынешних подопечных Андрея Талалаева был забит в середине второго тайма. После подачи с углового мяч получил Евгений Харин, пробил по воротам, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку. Счет стал 3:0.

Напомним, что сегодня также забивали Владислав Карапузов и Артём Тимофеев. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.