«Ахмат» забил ещё один гол в ворота «Химок»

«Ахмат» сделал ещё один шаг для победы над «Химками» в матче 28-го тура Премьер-лиги. В начале второго тайма грозненцы удвоили свой перевес над соперниками из Подмосковья. Дарко Тодорович от правого углового флага выполнил навес в гущу игроков, и там Артём Тимофеев головой красиво пробил по воротам, и мяч затрепыхался в сетке - 2:0.

В турнирной таблице «Ахмат» идет на пятом месте, проигрывая очко «Ростову» со «Спартаком». «Химкам» же нужно ликвидировать 5-очковое отставание, чтобы остаться в РПЛ.

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