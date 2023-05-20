Семак прокомментировал итог матча против «Оренбурга»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:2).

Специалист отметил, что получилась достаточно интересная игра с хорошими скоростями и большим количеством борьбы и уверен, что игра понравилась болельщикам.

«Я рад той игре, которую показали наши футболисты. Мы всегда рассчитываем на победу. Большое уважение нашей команде, что играет до последней секунды», - заявил Семак в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что команда с берегов Невы смогла уйти от поражения в последней атаке благодаря голу нападающего Ивана Сергеева.