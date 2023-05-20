В 28-м туре Премьер-лиги «Оренбург» дал настоящий бой чемпиону и отобрал очки у «Зенита». Коллектив Сергея Семака повел после быстрой атаки и удара из пределов штрафной от Густаво Мантуана. Но у соперника еще до перерыва Александр Эктов расстрелял ворота в сумбурной атаке, а во втором тайме Ренато Гойкович здорово пробил головой после корнера. Лишь на 90-й минуте Иван Сергеев отобрал победу у «Оренбурга». Все главные события поединка собраны в одном ролике.
Как «Оренбург» едва не обыграл «Зенит» - видео видео
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