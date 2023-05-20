Главный тренер «Оренбурга» Личка высказался о ничьей против «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о ничьей в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (2:2).

Специалист отметил, что ничья воспринимается сложнее, когда ты находишься в трех секундах от победы.

«Но мы играли с очень сильной командой. Я рад, что моя команда тоже пробовала владеть мячом. Это очень важно», - заявил чешский специалист в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что команда с берегов Невы смогла отыграться в последней атаке благодаря голу нападающего Ивана Сергеева.

«Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.