Агент Мантуана оценил шансы игрока остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Густаво Мантуана, высказался об игре своего клиента в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). В минувшей игре 21-летний бразилец отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Конечно, Мантуан достаточно хорош для стартового состава. У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон», — цитирует Мантуана «РБ Спорт».

Напомним, вингер выступает за санкт-петербургский клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Коринтиансу». В сезоне-2022/23 Мантуан принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором трех ассистов. Трансферная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.