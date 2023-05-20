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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпион продолжает дарить очки: «Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту»

20 Мая 2023 • 18:34 Комментировать (1)
Оренбург
2:2
Зенит
окончен

«Оренбург» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург2:2Зенит
  28'Мантуан Густаво (0:1)
(1:1) Эктов Александр41'  
(2:1) Гойкович Ренато62'  
  Сергеев Иван (2:2)
Сысуев НиколайЭктов АлександрГойкович РенатоПерес МатиасПеченин КириллАюпов Тимур 70' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 70') Капленко Кирилл 80' (Сиваков Михаил ( 80'  85') Вера Лукас ГабриэльФлорентин Сесар ГабриэльОбухов Владимир 74' (Оганесян Степан ( 74') Мансилья Брайан Эсекиэль  58'
Запасные: Хотулёв ДанилаКовалёв ЮрийГошев ЕвгенийТитков НиколайКеняйкин АлексейМарин ДжиммиПолуяхтов ВладимирКапустянский Данил
Васютин АлександрСутормин Алексей 71' (Сергеев Иван ( 71') Чистяков Дмитрий  61'Алип НуралыКруговой Данил 86' (Адамов Арсен ( 86') Барриос Вильмар  8'Дуглас СантосКлаудиньо  77' 78' (Ерохин Александр ( 78') Мантуан ГуставоКассьерра Матео 71' (Кузяев Далер ( 71') Мостовой Андрей 79' (Барановский Тимофей ( 79')
Запасные: Козлов ДанилаКержаков МихаилМосквичёв Богдан
20 мая. Стадион "Газовик".

 

«Газовое» дерби «Зенит» решил провести полурезервным составом. Сергей Семак предоставил отдых Малкому, которого даже в заявке не было, зато в стартовом составе обрели себя Васютин, Круговой, Алип, Чистяков, Сутормин и Мантуан. «Оренбург» же вышел основным составом и получил отличный шанс пополнил очковый багаж в домашнем матче с немотивированным чемпионом.

Однако начали матч активнее как раз-таки гости. Был дальний удар Дугласа Сантоса после розыгрыша штрафного, когда Сысуеву пришлось вступать в игру. Случилась пара неприятных подходов через активного Мантуана, который в итоге и открыл счёт. В середине первого тайма Кассьерра перехватил мяч в центре поля и одной передачей бросил в прорыв Густаво. Бразилец вывалился на голкипера и чётко пробил под штангу – 0:1.

Через минуту Мантуан уже заходил на дубль, выскакивая на прострел Кругового. Хорошая была позиция для удара, однако Густаво пробил сильно выше ворот. И вот это стартовое преимущество сказалось на «Зените» отрицательно. Успокоились питерцы, а чуть ли не в первой толковой атаке хозяева оформили гол «в раздевалку».

Вера шикарной передачей разрезал левый фланг, Печёнин прострелил в касание, а Эктов замкнул, опередив своего же одноклубника (Флорентина) – 1:1. На этом дело не закончилось. Прошёл час игрового времени, когда «Оренбург» уже вышел вперёд. Брайан Мансилья от углового флага вырезал подачу аккурат в центр вратарской площади, где никто и не думал держать Гойковича. Ренато такой расхлябанности обороне не простил – 2:1.

Далее наступила череда замен и скучного футбола, в концовке никто не смог (да и не хотел) изменить ход матча. Всё катилось к исторической победе «Оренбурга» (все семь предыдущих очных матчей выиграл «Зенит»), но в итоге случилась не менее историческая ничья. На шестой (из пяти) добавленной минуте Иван Сергеев расстрелял Сысуева, воспользовавшись филигранным кроссом Густаво Мантуана - 2:2. Спасся чемпион, опять завершив матч со счётом 2:2.

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Зенит Оренбург
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Мая 2023 в 18:51
Чемпион продолжает дарить очки:
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А-ха-ха-ха! как шпортачи не стемулировали пухавиков щтоб лешиць зенит золотых медалей не фига не палучимшись.. А-ха-ха-ха! )))
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