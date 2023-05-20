Чемпион продолжает дарить очки: «Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту»

«Оренбург» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Газовик».

«Газовое» дерби «Зенит» решил провести полурезервным составом. Сергей Семак предоставил отдых Малкому, которого даже в заявке не было, зато в стартовом составе обрели себя Васютин, Круговой, Алип, Чистяков, Сутормин и Мантуан. «Оренбург» же вышел основным составом и получил отличный шанс пополнил очковый багаж в домашнем матче с немотивированным чемпионом.

Однако начали матч активнее как раз-таки гости. Был дальний удар Дугласа Сантоса после розыгрыша штрафного, когда Сысуеву пришлось вступать в игру. Случилась пара неприятных подходов через активного Мантуана, который в итоге и открыл счёт. В середине первого тайма Кассьерра перехватил мяч в центре поля и одной передачей бросил в прорыв Густаво. Бразилец вывалился на голкипера и чётко пробил под штангу – 0:1.

Через минуту Мантуан уже заходил на дубль, выскакивая на прострел Кругового. Хорошая была позиция для удара, однако Густаво пробил сильно выше ворот. И вот это стартовое преимущество сказалось на «Зените» отрицательно. Успокоились питерцы, а чуть ли не в первой толковой атаке хозяева оформили гол «в раздевалку».

Вера шикарной передачей разрезал левый фланг, Печёнин прострелил в касание, а Эктов замкнул, опередив своего же одноклубника (Флорентина) – 1:1. На этом дело не закончилось. Прошёл час игрового времени, когда «Оренбург» уже вышел вперёд. Брайан Мансилья от углового флага вырезал подачу аккурат в центр вратарской площади, где никто и не думал держать Гойковича. Ренато такой расхлябанности обороне не простил – 2:1.

Далее наступила череда замен и скучного футбола, в концовке никто не смог (да и не хотел) изменить ход матча. Всё катилось к исторической победе «Оренбурга» (все семь предыдущих очных матчей выиграл «Зенит»), но в итоге случилась не менее историческая ничья. На шестой (из пяти) добавленной минуте Иван Сергеев расстрелял Сысуева, воспользовавшись филигранным кроссом Густаво Мантуана - 2:2. Спасся чемпион, опять завершив матч со счётом 2:2.