Гол Гойковича стал 666-м в этом сезоне РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» на своём поле сыграл вничью питерским «Зенитом» со счётом 2:2.

Победный мяч в составе «Оренбурга» забил боснийский защитник Ренато Гойкович. Этот гол стал 666-м в текущем чемпионате без учёта аннулированного матча между «Пари НН» и московским «Торпедо», об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Подопечные Марцела Лички не смогли взять реванш за разгромное поражение в первом круге (0:8), но вернулись на восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против столичного «Торпедо». Игра состоится 27 мая и начнётся в 16:30 по московскому времени.