Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский «Ахмат» примет подмосковные «Химки».
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Камилов, Карапузов, Харин, Гбамбле, Конате.
Стартовый состав «Химок»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Главчич, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел, Долгов.
Напомним, что грозненский клуб ранее возглавлял наставник подмосковной команды Андрей Талалаев.
Поединок начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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