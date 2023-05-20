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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» уже ведёт в матче с «Зенитом» после мяча Гойковича

20 Мая 2023 • 18:01 Комментировать
Оренбург
2:2
Зенит
окончен

В самом разгаре второй тайм матча 28-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом». Команда Марцела Лички пропустила после гола Густаво Мантуана, но перед уходом на перерыв отыгралась стараниями Александра Эктова. Во втором тайме середняки уже вышли вперед. После подачи углового Ренато Гойкович выпрыгнул намного выше всех соперников и головой переправил мяч в сетку ворот неизменных чемпионов последних лет.

Счет стал 2:1 в пользу «Оренбурга», который вплотную подобрался к идущему на седьмом месте «Краснодару». Самый подробный онлайн -  на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург
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