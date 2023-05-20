«Оренбург» уже ведёт в матче с «Зенитом» после мяча Гойковича

В самом разгаре второй тайм матча 28-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом». Команда Марцела Лички пропустила после гола Густаво Мантуана, но перед уходом на перерыв отыгралась стараниями Александра Эктова. Во втором тайме середняки уже вышли вперед. После подачи углового Ренато Гойкович выпрыгнул намного выше всех соперников и головой переправил мяч в сетку ворот неизменных чемпионов последних лет.

Счет стал 2:1 в пользу «Оренбурга», который вплотную подобрался к идущему на седьмом месте «Краснодару». Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.