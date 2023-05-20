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Как «Оренбург» пропустил и отыгрался в матче с «Зенитом» - видео видео

20 Мая 2023 • 17:34 Комментировать
Оренбург
2:2
Зенит
окончен

«Оренбург» и «Зенит» не определили сильнейшего по итогам первого тайма матча 28-го тура Премьер-лиги. Чемпионы страны провели результативную атаку, воспользовавшись оперативным пространством. Решающий удар метров с 13 нанес Густаво Мантуан, направив мяч впритирку с ближней штангой. Соперник ответил немного сумбурно, но тоже результативно. После передачи от лицевой линии в центре штрафной одновременно пытались пробить Александр Эктор и Сесар Флорентин. Главное для них, что мяч оказался в сетке ворот противника, а счет стал 1:1.

Голевые атаки первого тайма представлены в видеоформате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург
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