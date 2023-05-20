«Оренбург» отыгрался в матче с «Зенитом»

«Оренбург» и «Зенит» проводят матч 28-го тура Премьер-лиги. Свежеиспеченные чемпионы повели в счете в быстрой атаке по центру, которую из пределов штрафной замкнул Густаво Мантуан, неожиданно для голкипера пробив в ближний угол ворот. Но еще до перерыва противник отыгрался. С левого края поля мяч был доставлен в штрафную, и Александр Эктов вместе с Сесаром Флорентином нанесли удар, с которым не смог справиться голкипер. Судя по всему, гол запишут на защитника «Оренбурга». Счет стал 1:1. Хозяева вышли на чистое восьмое место, «Зенит» же досрочно выиграл чемпионат. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.