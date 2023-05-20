Мантуан стал автором первого гола в матче «Оренбург» - «Зенит»

В эти минуты свой календарный матч Премьер-лиги проводят «Оренбург» и «Зенит». В середине первого тайма Матиас Перес допустил оплошность в обороне хозяев под прессингом со стороны Клаудиньо. Матео Кассьерра получил мяч и сыграл на Густаво Мантуана, тот рванул к воротам и прицельно направил мяч в ближний угол створ, открыв счет, - 1:0.

На эту минуту «Оренбург» делит восьмое место с «Локомотивом», а соперник на 14 очков опережает ближайшего конкурента, возглавляя таблицу.

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