Магкеева прооперируют на следующей неделе

В недавнем матче против «Сочи» серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки получил защитник «Локомотива» Станислав Магкеев. После победы над «Факелом» (1:0) комментарий насчёт Магкеева дал главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

«Магкееву назначена операция на следующую неделю, он готовится к вылету. Надеемся, что всё пройдёт хорошо», - сказал журналистам Галактионов.

На текущий момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Галактионова проведёт в воскресенье, 28 мая, - против «Динамо» на поле соперника.