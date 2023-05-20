Аршавин отметил вклад Кришито в «Зените»

Итальянский футболист Доменико Кришито, которого в России знают по выступлениям за «Зенит», принял решение о завершении карьеры. Комментарий по этому поводу дал известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин.

«Доменико сильный защитник и позитивный парень. Ничего плохого про него точно нельзя сказать. Он внёс большой вклад в игру «Зенита», на долгие годы став основным игроком команды», - сказал Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за «Зенит» Кришито выступал в 2011-2018 годах. Итальянец провёл за «сине-бело-голубых» 224 матча, в которых забил 20 голов.

Стоит сказать, что Доменико Кришито повесил бутсы на гвоздь довольно рано – ему 36 лет.