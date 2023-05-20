Семак: «Оренбург» абсолютно заслуженно забивает много»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- «Оренбург» считается одной из самых атакующих команд в лиге. Это домашняя команд. В чем сильные стороны соперника?

- Игра команды - фирменный почерк Марцела Лички, который играет в атакующий очень футбол, смог подобрать исполнителей, которые нужны для этого футбола. Его команда абсолютно заслуженно забивает много, потому что создает много. Она атакует большими силами, нередко и пропускает достаточно большое количество мячей. Игра команды смотрится, я думаю, что болельщики в Оренбурге рады иметь такую команду.

- В какой футбол сегодня будет играть «Зенит»?

- «Зенит» всегда играет в атакующий футбол, всегда старается играть на победу. И сегодня матч не будет исключением. Мы постараемся приложить все силы, чтобы сыграть как можно лучше и победить.