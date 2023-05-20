Личка: «Если дашь «Зениту» проводить много времени с мячом, он тебя убьёт»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Готов ли «Оренбург» сегодня играть с позиции силы, или все-таки это будет осторожный футбол с выходом в контратаку?

- Мы не будем менять наш стиль игры, нашу философию. Это значит, мы будем играть так, как мы старались проводить каждый матч с самого начала сезона по последний поединок, который мы проведем здесь против «Динамо» Москва. Мы не будем стоять и ждать контратак. Это спорт, ты умрешь, если дашь «Зениту» проводить много времени с мячом, он тебя убьет. Поэтому ты должен отдыхать, контролируя мяч. Мы знаем качества «Зенита», они очень высокие, это команда, которая играет в этом чемпионате, но также должна выступать в Лиге чемпионов. Поэтому мы будем стараться играть в свой футбол и не будем отходить от контроля мяча.