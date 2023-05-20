Агент Педриньо рассказал о будущем своего клиента

Агент нападающего московского «Локомотива» Педриньо, Луис Фернандо Гарсия, высказался о будущем своего клиента.

Специалист отметил, что на данный момент о будущем бразильца ничего не известно.

«Локомотив» — великий клуб. Но мы готовы рассмотреть предложения от других клубов РПЛ», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что форвард в зимнее трансферное окно отправился в аренду в «Сан-Паулу», но спустя некоторое время бразильский клуб расторг с ним контракт из-за обвинений в домашнем насилии.

Контракт Педриньо со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.