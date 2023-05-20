Тихонов: «Сейчас «Зенит» максимально уязвим для реванша за все обиды»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что команда под руководством Марцела Лички по ходу сезона приковывала к себе взгляды болельщиков, показывая атакующую игру.

«Сейчас «Зенит» максимально уязвим для реванша за все обиды. Даже Малкома уже отпустили в Бразилию. А уральцам всё ещё может быть интересно ставить клубные рекорды и радовать болельщиков красивой игрой», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Напомним, что в первом круге команда с берегов Невы одержала разгромную победу со счётом 8:0.