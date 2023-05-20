«Зенит» объявил состав на матч против «Оренбурга»

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Васютин, Круговой, Чистяков, Алип, Сантос, Барриос, Сутормин, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Зенит» ещё в позапрошлом туре оформил пятый подряд титул чемпиона России.