Орлов не считает Николича лучшим кандидатом для «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу слухов, которые связывают «Динамо» с Марко Николичем.

Напомним, что должность главного тренера «Динамо» покинул Славиша Йоканович, и теперь клуб ищет нового рулевого для команды. Марко Николич, как известно, уже работал в России с «Локомотивом».

«Николич? Что он сделал в «Локомотиве»? Просто их немного собрал, а игроки там и без него хорошие были. Личка смотрится намного интереснее. В «Оренбурге» он создал команду из ничего», - сказал Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Динамо» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.