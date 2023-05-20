Губерниев выбрал лучших тренеров РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выбрал лучших тренеров чемпионата России.

«Номер один – Семак, номер два – Карпин, третье место в моём хит-параде вакантно. Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займёт Абаскаль», - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, Семак недавно привёл «Зенит» к пятому подряд титулу чемпиона России. Что касается Карпина, то «Ростов» под его руководством за три тура до конца сезона располагается на третьей строчке в таблице.

В субботу «Зенит» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Оренбурга». Не пропустите текстовую трансляцию.