«Спартак-2» вряд ли возродится

Руководители «Спартака» склоняются к отказу от идеи с возрождением «Спартака-2». Об этом сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

По данным источника, в руководстве «Спартака» почти нет тех, кто поддерживает возрождение второй команды. При этом окончательное решение пока что не принято.

Что касается первой команды «Спартака», то сейчас она готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против ЦСКА. Главное дерби Москвы пройдёт в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по столичному времени. На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице.