«Ахмат» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Химки
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Быстров Марат•Богосавац Мирослав•Тодорович Дарко•Гбамбле Нене9' (Ильин Владимир (9') •Харин Евгений•Карапузов Владислав•Камилов Владислав•Тимофеев Артём• 13'Конате Мохамед II
Митрюшкин Антон•Лысцов Виталий•Антич Никола•Скворцов Лев•Андраде Лео•Мелентиевич Стефан• 5'Голубович Петар•Главчич Неманья•Долгов Александр•Бикел Жаниу• 11'Гильерме Маркос
20 мая. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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