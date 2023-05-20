«Оренбург» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Зенит
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Протокол игры
|28'Мантуан Густаво (0:1)
|(1:1) Эктов Александр41'
Сысуев Николай•Эктов Александр•Гойкович Ренато•Перес Матиас•Печенин Кирилл•Аюпов Тимур•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Флорентин Сесар Габриэль•Обухов Владимир•Мансилья Брайан Эсекиэль
Васютин Александр•Сутормин Алексей•Чистяков Дмитрий•Алип Нуралы•Круговой Данил•Барриос Вильмар• 8'Дуглас Сантос•Клаудиньо•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
20 мая. Стадион "Газовик".
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