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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испанские клубы интересуются Абаскалем

20 Мая 2023 • 13:46 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил о том, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль пользуется спросом в Европе.

«К Абаскалю есть интерес из Испании. За ним следят, смотрят, как он работает. Вполне возможно, что летом будут переговоры. Испания - его родина, он легко может найти там команду», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» в июне прошлого года. Срок контракта между 34-летним испанцем и «красно-белыми» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Под руководством Абаскаля «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Барбоза Гильермо Абаскаль
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