Ловчев: «Джикия - не лидер «Спартака», он играет сам по себе»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о центральном защитнике «красно-белых» Георгии Джикии.

«Джикия - не лидер команды, он играет как будто сам по себе, команда от этого страдает. По этой причине спартаковцы много пропускают со стандартов. «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», - приводит слова Ловчева RT.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел 20 поединков. 29-летний защитник отметился одной голевой передачей и получил пять желтых карточек.

За три тура до конца РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.